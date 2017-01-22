2017 01 22 07:50:39

Протягом минулої доби, 21 січня 2017 року, на Маріупольському напрямку, використовуючи міномети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне.

З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному. По Лебединському вогонь вів і снайпер.

На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.

На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Валуйське, та Новозванівку. Загалом відбулося 33 обстріли.

Втрат серед наших військових немає.