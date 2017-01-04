2017 01 04 12:09:27

З 1 січня змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

Відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу” особі, яка проживає разом з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, передбачено виплату допомоги на догляд за ним. Про це йдеться у повідомленні на сайті Полтавської ОДА.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 року внесено зміни, зокрема, до статті 5 вищевказаного Закону .

Прийнятим законодавчим актом змінено підхід до визначення розміру допомоги на догляд особі, що проживає з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Згідно внесених змін з 1 січня 2017 року допомога на догляд розраховується, як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року – 1 544 грн., з 1 травня -1 624 грн., з 1 грудня – 1 700 грн.

Тобто максимальний розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з 1 січня 2017 року становитиме 1544 грн. на місяць.

За інформацією Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА, органами соціального захисту населення проведено автоматичний перерахунок розміру допомоги на догляд з 1 січня 2017 року по діючим особовим справам.