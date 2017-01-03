2017 01 03 11:53:46

З 1 січня в Україн недійсна атрибутика міліції

В Україні з 1 січня 2017 року атрибутика міліції більше недійсна. Відповідна норма закріплена в законі України “Про Національну поліцію”.

Зазначимо, згідно з пунктом 17, 18 прикінцевих та перехідних положень закону, до 31 грудня 2016 р. поліцейські могли використовувати атрибути міліції, зокрема посвідчення, печатки, логотипи та емблеми міліції і Міністерства внутрішніх справ України.

З 1 січня 2017 р. працівник поліції повинен носити нову поліцейську форму і мати при собі посвідчення та жетон співробітника поліції.

Самі поліцейські закликають українців бути пильними, щоб не натрапити на шахраїв.