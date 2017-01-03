З 1 січня в Україн недійсна атрибутика міліції 

Зазначимо, згідно з пунктом 17, 18 прикінцевих та перехідних положень закону, до 31 грудня 2016 р. поліцейські могли використовувати атрибути міліції, зокрема посвідчення, печатки, логотипи та емблеми міліції і Міністерства внутрішніх справ України.
З 1 січня 2017 р. працівник поліції повинен носити нову поліцейську форму і мати при собі посвідчення та жетон співробітника поліції.
Самі поліцейські закликають українців бути пильними, щоб не натрапити на шахраїв.
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