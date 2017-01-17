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2017 01 17 08:30:56

З 1 січня у Полтавській обласній раді апробовують систему електронного документообігу

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Реалізація проекту відбувається згідно плану, затвердженого розпоряджанням голови ради Олександра Біленького. На сьогодні проведено кілька навчань працівників та керівників відділів апарату, на яких разом з фахівцями програми обговорили проблеми та труднощі з використанням системи. 16 грудня підбили перші підсумки і намітили подальші плани у розвитку системи.

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– Найголовніше – проект запрацював. Справа нова, є багато нюансів, які потрібно виправити. Але це більше технічні деталі. Завдання, яке необхідно виконати першочергово – інтегрувати повністю наше діловодство у систему. На цю тему і ведемо консультації. Після “обкатки” нами цього пілотного проекту, до нього зможуть приєднатись усі органи місцевого самоврядування області. При чому абсолютно безкоштовно, – зазначає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

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