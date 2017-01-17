2017 01 17 08:30:56

З 1 січня у Полтавській обласній раді апробовують систему електронного документообігу

Реалізація проекту відбувається згідно плану, затвердженого розпоряджанням голови ради Олександра Біленького. На сьогодні проведено кілька навчань працівників та керівників відділів апарату, на яких разом з фахівцями програми обговорили проблеми та труднощі з використанням системи. 16 грудня підбили перші підсумки і намітили подальші плани у розвитку системи.

– Найголовніше – проект запрацював. Справа нова, є багато нюансів, які потрібно виправити. Але це більше технічні деталі. Завдання, яке необхідно виконати першочергово – інтегрувати повністю наше діловодство у систему. На цю тему і ведемо консультації. Після “обкатки” нами цього пілотного проекту, до нього зможуть приєднатись усі органи місцевого самоврядування області. При чому абсолютно безкоштовно, – зазначає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.