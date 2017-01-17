2017 01 17 22:54:42

Юних лохвичан вчать керувати містом

Лохвицька міська рада організувала зустріч з учнівським активом п’яти навчальних закладів міста – трьох лохвицьких шкіл, професійно-технічного училища №27 та медичного училища.

Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.

«На мою думку, варто залучати до управління містом нашу молодь, аби вона не тільки знала чим і як живе наша територіальна громада, а й могла сама втілювати в життя креативні ідеї, показувати своє бачення майбутнього нашого міста», – сказав, виступаючи на зустрічі Лохвицький міський голова Віктор Радько.

Секретар міської ради Тетяна Даценко ознайомила юних лохвичан з системою роботи Лохвицької міської ради, зокрема проведенням пленарних сесійних засідань.

Перспектива участі в реалізації конкретних ідей і справ для рідного міста надзвичайно зацікавила лохвицьку молодь. Підтримавши пропозицію міського голови про створення у місті молодіжної ради, юні активісти домовилися про наступну зустріч, яку запланували на 30 січня.