Юних лохвичан вчать керувати містом

Лохвицька міська рада організувала зустріч з учнівським активом п’яти навчальних закладів міста – трьох лохвицьких шкіл, професійно-технічного училища №27 та медичного училища.
Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.
«На мою думку, варто залучати до управління містом нашу молодь, аби вона не тільки знала чим і як живе наша територіальна громада, а й могла сама втілювати в життя креативні ідеї, показувати своє бачення майбутнього нашого міста», – сказав, виступаючи на зустрічі Лохвицький міський голова Віктор Радько.
Секретар міської ради Тетяна Даценко ознайомила юних лохвичан з системою роботи Лохвицької міської ради, зокрема проведенням пленарних сесійних засідань.
Перспектива участі в реалізації конкретних ідей і справ для рідного міста надзвичайно зацікавила лохвицьку молодь. Підтримавши пропозицію міського голови про створення у місті молодіжної ради, юні активісти домовилися про наступну зустріч, яку запланували на 30 січня.
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