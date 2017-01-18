2017 01 18 19:13:34

Юні винахідники Полтавщини презентували свої роботи

У День юних винахідників вихованці центру науково технічної творчості презентували свої роботи. Всі винаходи унікальні, аналогів їм немає.

Як розповів керівник наукового товариства «Персей» Анатолій Драчинський до кожного є наукова розробка. Це ціла, так би мовити, дипломна робота.

«Учні, які мають ідею повинні сконструювати свій винахід, тобто конструкцію, яка б не мала аналогів, а вона повинна мати науковий проект», – сказав Анатолій Драчинський.

Наймолодшому вихованцю товариства «Персей» 11 років. Хлопець зібрав робота з конструктора. Нині працює над розробкою сонячних батарейок до нього.

« Яхочу щоб він повністю працював на сонячних батарейках. У нього мають рухатися ноги, руки, тулуб. Такого подібного винаходу ще немає», – сказав учень Полтавської ЗОШ № 38 Богдан Єфремов.

У центрі навчається 750 вихованців за 26 напрямками. Це ракетобудування, фізика, мате маки, орігамі, бісероплетіння, кераміка, фотографія та інше.