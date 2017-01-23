2017 01 23 11:36:32

Як забути про застуду та грип, зміцнивши імунітет

Ви замислювалися коли-небудь про те, чому організми різних, на перший погляд, цілком здорових людей, які потрапили в однаково небезпечне середовище, повне хвороботворних бактерій застуди , по-різному реагують на ці бактерії?

Хтось застуджується або захворює на грип, а хтось виходить, як кажуть, сухим з води. Причиною тому – імунна система людини. Організм людини з ослабленою імунною системою не в змозі протистояти поширенню патогенних мікроорганізмів. Саме тому вкрай важливо для будь-якої людини, щоб уникнути поширення вірусів грипу та застуди, підтримувати захисні функції своєї імунної системи на високому рівні. Для того, щоб зробити цей захист якомога ефективнішим, зовсім необов’язково напихати свій організм новомодними засобами для зміцнення імунної системи і препаратами проти застуди і грипу. Фахівці рекомендують кожному дотримуватися наступних нескладних порад, особливо в період найбільшого поширення вірусів грипу та застуди. Тим більше, що це стосується використання натуральних засобів, подарованих самою природою.

– Варто збільшити споживання антиоксидантів, якими є вітаміни С, А, каротин, бета-картон, селен і вітамін Е. Нещодавні дослідження підтвердили величезну користь для людського організму так званого мінерального селену, всім відомого антиоксиданту,який здатний також захистити Вас від різних легеневих інфекцій. Відмінним джерелом мінерального селену є звичайний рис, пшениця і м’ясо. На день достатньо споживати близько чотирьохсот грамів цих продуктів, щоб отримати необхідну для Вашого організму дозу цього корисного мінералу.

– Включіть до свого щоденного раціону достатню кількість фруктів і овочів, а також випивайте склянку свіжовичавленого апельсинового соку щодня. 250 грамів такого соку на день цілком покриє потребу дитячого організму у вітаміні С в зимовий період часу. Дорослим можна споживати більшу кількість цього напою.

– У зимовий період включіть до раціону натуральні харчові добавки на основі антиоксидантів.

– Використовуйте численні релаксаційні методики для зняття стресу.

– Піддавайте свій організм щоденному помірному фізичному навантаженню (зайві фізичні навантаження навпаки, здатні вимотати Вашу імунну систему). Прислухайтеся до свого організму і влаштовуйте невеликі перерви в заняттях спортом, якщо Ви відчуваєте нездужання.

– Відмінною підтримкою для Вашої імунної системи є вживання лікарських трав і рослини, таких як ехінацея, часник і т.п. Якщо говорити безпосередньо про продукти, в яких міститься ехінацея, то тут Ви вільні обирати між чаєм з ехінацеї, капсулами з ехінацеєю або краплями ехінацеї. Женьшень також здатний зміцнити Вашу імунну систему, так як є відмінним адаптогеном (тобто, профілактичним засобом для здорових людей). Особливо ця рослина є корисною тим людям, які переживають постійний стрес. Оберіть будь-яку з представлених на ринку різновидів женьшеню – корейський женьшень, американський женьшень або сибірський женьшень.

У наш час, коли телевізійна реклама та реклама в Інтернеті рясніє різними пропозиціями про сучасні препарати, спрямовані на зміцнення імунної системи людини,досить легко забути про всі ці прості, але вкрай ефективні способи зміцнити імунітет. Не варто впадати в крайність. Вище перелічені способи цілком допоможуть будь-якій здоровій людині в достатній мірі зміцнити свій імунітет і назавжди забути про такі неприємні захворювання, як застуда та грип.

Прес-центр ДОЗ Полтавської ОДА