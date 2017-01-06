Як уникнути переохолоджень та обморожень: поради від МОЗ
У зв’язку зі зниженням добової температури Міністерство охорони здоров’я України звертається до населення з проханням дотримуватися порад медиків, як уникнути шкідливого впливу низьких температур на організм.
Постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій температурі. Зокрема, погодні умови з температурою нижче за +7°С вже вважаються такими, що можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.
Холод згубно впливає, у першу чергу, на дрібні кровоносні судини людини. Що відбувається з органами й тканинами людини далі? Судини в кінцівках інстинктивно звужуються, щоб зберегти тепло. Саме за рахунок цього приплив крові до внутрішніх органів збільшується та підтримується внутрішня стабільна температура тіла. Ось чому циркуляція крові в кінцівках уповільнюється. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені через те, що в них є тонкий жировий прошарок. Спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м’язи, нерви та навіть кістки. І для цього не потрібна наднизька температура. Температура, при якій можна переохолодитися, може бути навіть плюсовою. При переохолодженні температура тіла знижується до 35°С і нижче.
Корисні поради
– Одягайтеся багатошарово: одягніть на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це дозволить не спітніти, що є на морозі небезпечним. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. З цих же міркувань одяг має бути цілком вільним.
– Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром.
– Вiзьмiть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження.
– Не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.
– Заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.
– По можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом.
– Працюйте руками, рухайте ними, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам.
– Не перевтомлюйтеся. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Як правило, люди, відчувши, що починають замерзати, рухаються дуже активно. Але це також не зовсім розумно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба поновлювати. Отож ворушіться, але не надто інтенсивно.
– Стежте за прогнозом погоди.
Категорично не можна:
– торкатися металу, як голими руками, так і язиком. Метал дуже добре проводить тепло, а отже, миттєво забирає його у вас, і у місці зіткнення може виникнути обмороження. Те саме стосується бензину. Він може дуже швидко обморозити шкіру при зіткненні, а отже, під час роботи з подібними матеріалами на морозі неодмінно використовуйте водонепроникні рукавички.
– вживати спиртне, тому що алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Крім того, алкоголь просто послаблює ваш власний контроль за ситуацією, що заважатиме вам вберегтися від ушкоджень у складних умовах. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.
Перша допомога
Не слід думати, що переохолодження мине саме собою. Як тільки з’являться його симптоми – воскові плями та оніміння шкіри, негайно перейдіть у тепле приміщення.
Перша допомога при переохолодженні нескладна – зігрійтеся, посидьте у теплому приміщенні кілька годин, поїжте.
У разі обмороження слід негайно звернутися до лікаря. У крайньому випадку, треба перевдягнутися: зняти мокрий одяг і загорнутися в теплі простирадла та ковдри. Не можна чіпати обморожені ділянки тіла.
При відмороженні слід дотримуватися принципу «внутрішнього зігрівання» уражених тканин – накладати термоізолюючі пов’язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо), вживати теплі напої.
Ні в якому разі не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою, або біля гарячих батарей, тому що це може призвести до значного поглиблення ураження.
Обов’язково пийте якомога більше рідини – будь-які теплі напої, окрім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. Прийміть знеболювальні та негайно зверніться за кваліфікованою медичною допомогою!
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