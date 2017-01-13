Як святкувати Старий Новий рік, щоб 2017 був щедрим

Із 13-го на 14-те січня українці відзначають Старий Новий рік. Цей вечір за народними звичаями також називають Щедрим – на святковому столі мають бути узвар, голубці, пироги, риба, вареники тощо, пише 1plus1.ua.

Головна страва цього вечора – щедра кутя. Зерно, мак і мед – основні її складові. За бажанням можна додавати горіхи, родзинки, цукати тощо. Вважається, що багатша кутя, то більше достатку буде в родині.

Після застілля, у Щедрий вечір дівчата традиційно ворожать на судженого, а щедрувальники ходять по оселям із побажанням щасливого і багатого Нового року.

На ранок, 14 січня, зазвичай, приходять засівати. Існує прикмета: в Старий Новий рік першим до оселі має зайти чоловік, який за повір’ям приносить щастя.