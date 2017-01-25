Як ставити цілі та досягати правильних результатів навчали у Кременчуцькій виховній колонії
До вихованців Державної установи «Кременчуцька виховна колонія» завітали фахівці громадської організації «Громадське здоров`я» із м. Полтави.
Зустріч відбулась в рамках проекту «Права та здоров`я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини». Спеціалісти провели з підлітками міні-тренінг на тему « Як ставити правильні цілі та досягати результатів».
Хлопці навчалися ставити цілі та досягати їх, правильно розставляти пріоритети та відрізняти важливі завдання від другорядних, правильно та ефективно управляти своїм особистим і робочим часом. В ігровій формі вихованці разом з тренерами виконували важливий етап будь-якого починання, як формулювання мети. Адже саме він на 99% визначає кінцевий результат всього задуманого. Разом розглянули кілька корисних порад, що дозволять юнакам більше успішно володіти умінням ставити цілі, а головне, завжди досягати наміченого.
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