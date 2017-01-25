2017 01 25 10:26:15

Як стати студентом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка?

Ви мрієте стати студентом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка? Ви ініціативний, допитливий, наполегливий та креативний? Тоді Ви один із нас, адже дружня родина ПолтНТУ об’єднує близько 10 тисяч саме таких студентів.

Що необхідно зробити аби стати студентом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка? Цьогорічної Вступної кампанії – 2017 будуть приймати сертифікати ЗНО 2016 і 2017 року. Українська мова і література залишиться обов’язковим предметом, другий обов’язковий предмет – математика, історія України чи біологія, залежно від спеціальності. Ознайомитися із переліком сертифікатів можна за посиланням. Вступники, які пройшли навчання на підготовчих курсах з трьох предметів отримують 10 додаткових балів до балів ЗНО при вступі на природничо-матем атичні та інженерно-техніч ні спеціальності.

Як подати заяву на вступ аби стати студентом ПолтНТУ? З 12 по 26 липня подати до приймальної комісії ПолтНТУ заяву в електронному вигляді в консультативному центрі університету або особисто на сайті за адресою: ez.osvitavsim.or g.ua. У заяві обираєте 1 пріоритет Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, визначаєте напрям (спеціальність) підготовки. Ви можете подати 9 заяв на 4 спеціальності, на яких передбачено прийом за державні кошти. У Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка традиційно найбільший на Полтавщині обсяг державного замовлення. У ПолтНТУ підготовка здійснюється за 30 спеціальностями в навчально-науков ому інституті фінансів, економіки та менеджменту та на 6 факультетах: будівельному, електромеханічно му, інформаційних та телекомунікаційн их технологій і систем, архітектурному, нафти і газу та природокористува ння, гуманітарному. Повний перелік документів, необхідних для вступу до ПолтНТУ, Ви можете знайти на сайті університету pntu.edu.ua в розділі «Абітурієнтові». 1 серпня 2016 р. ознайомся з рейтинговим списком, у якому твоя позиція буде залежати від конкурсного бала, та дізнайся про рекомендації на місця держзамовлення.

Якщо 1 серпня 2017 р. Ви рекомендовані до зарахування в Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, тоді до 5 серпня 2017 р. Ви маєте принести оригінали документів про освіту до приймальної комісії ПолтНТУ. У вересні 2017 р. Ви вже будете студентом єдиної родини вищого навчального закладу європейського зразка – Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Які перспективи та переваги студентів ПолтНТУ? Перш за все це висока якість освіти. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка входить у ТОП-100 університетів України за міжнародними та українськими рейтингами та є провідним ВНЗ м. Полтава. Студенти університету мають змогу вивчати іноземні мови у Центрі іноземних мов ПолтНТУ, який діє для всіх бажаючих. ПолтНТУ плідно співпрацює з близько 100 університетами-п артнерами з усього світу. В університеті діють програми подвійного диплома, академічної мобільності з провідними ВНЗ Польщі, Німеччини, Словаччини, Китаю тощо. У студентів університету є унікальна можливість проходити програми практики і стажування на провідних підприємствах-па ртнерах ПолтНТУ як в Україні, так і за її межами. Студенти університету є учасниками міжнародних фахових та мовних шкіл, програм стажування у масштабних ВНЗ Європи.

В університеті для студентів створені умови для всебічного розвитку, і кожен студент зможе знайти себе, адже в ПолтНТУ діє: спортивний клуб із потужною спортивною базою європейського рівня, студентське наукове товариство, студентське радіо, студентське телебачення, центр культури і студентської творчості, школа гумору, козацький корпус та ще багато цікавого. Студенти мають можливість проживати у студентському містечку, яке налічує 5 гуртожитків та розташоване поряд з навчальними корпусами ПолтНТУ.

Запрошуємо Вас на навчання до провідного вишу м. Полтава – Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка!

Світлана Сівіцька, проректор з науково-педагогі чної, соціальної роботи та міжнародного співробітництва