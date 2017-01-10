2017 01 10 12:52:17

Як підвищення акцизних ставок вплине на здорожчання алкогольної та тютюнової продукції

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», який, зокрема, передбачає підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби.

Документ передбачає підвищення акцизів на тютюнові вироби на 40% з 1 січня 2017 року та лікеро-горілчану продукцію на 20%, а також на слабоалкогольні напої: пиво, вино та сидр на 12% з 1 березня 2017 року.

Так, ставка акцизного податку на сигарети без фільтру, цигарки, сигарети з фільтром для виробників тютюнових виробів зросла з 318 до 445 грн за 1000 штук. У результаті цього в середньому ціна пачки сигарет повинна вирости на 4,5-5 грн.

На лікеро-горілчану продукцію акцизна ставка підвищиться на 20%, на слабоалкогольні напої: пиво, вино та сидр на 12%

Зокрема, акциз на пиво зросте до 2,78 грн за 1 літр, ціни на горілку в роздробі з усіма сплаченими податками зростуть приблизно на 10 грн за півлітрову пляшку. Ігристі і кріплені вина подорожчають десь на 30%.

Не подорожчають вина натуральні виноградні, на ці напої ставку акцизного податку залишено без змін.

Державна податкова інспекція у м.Полтаві звертає увагу суб’єктів господарювання, що наказом Мінфіну затверджено нову форму декларації акцизного податку. Так, Декларацію за грудень 2016 року (у термін до 20 січня 2017 року) виробники підакцизної продукції, особи, які реалізують пальне, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню, вж е подаватимуть за новою формою.

Платники акцизного податку зобов’язані подавати декларацію щомісяця, незалежно від того, чи провадили господарську діяльність у звітному місяці, чи ні

Також повідомляємо, що з 1 січня 2017 року скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального (фізичний відпуск з АЗС, АГЗС).

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві