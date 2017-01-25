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децентралізація, Суспільство, Україна



2017 01 25 16:04:08

Вже 32 об’єднані громади отримали відмову від ЦВК у призначенні перших виборів (список)

decvladi24 січня Центральна виборча комісія своєю Постановою встановила відсутність правових підстав для призначення перших виборів міського голови та депутатів Березанської міської об’єднаної територіальної громади Київської області.

За даними прес-центру ініціативи «Децентралізація влади», це вже 32-га об’єднана громада, якій ЦВК відмовила у призначенні перших виборів. Більшість з цих громад утворені на межі кількох районів або навколо міст обласного значення, що і стало причиною відмови ЦВК.

Позиція Комісії у цьому питанні, як і раніше, базується на особливому трактуванні діючих законів та Конституції України.

Нагадаємо, виходом з цієї ситуації може стати прийняття Парламентом законопроекту № 5520, який унормовує питання призначення перших виборів громад, що об’єднались у межах різних районів чи навколо міст обласного значення. Але у парламентській залі досі не знайшлося голосів для прийняття законопроекту, якого очікують близько 400 тисяч мешканців громад, що вже виявили бажання об’єднатися.

Перелік громад, яким ЦВК відмовила у проведенні перших місцевих виборів:

Вінницька область

1.                  Росошанська ОТГ

2.                  Краснопільська ОТГ

3.                  Лука-Мелешківська ОТГ

4.                  Гніваньська ОТГ

Волинська область

5.                  Оваднівська ОТГ

6.                  Городищенська ОТГ

Дніпропетровська область

7.                  Любимівська ОТГ

8.                  Обухівська ОТГ

Донецька область

9.                  Бахмутська ОТГ

Київська область

10.             Гостомельська ОТГ

11.             Березанська ОТГ

Кіровоградська область

12.             Помічнянська ОТГ

Львівська область

13.             Воютицька ОТГ

Миколаївська область

14.             Радсадівська ОТГ

Одеська область

15.             Червонознам’янська (Знам’янська) ОТГ

16.             Маяківська ОТГ

 Полтавська область

17.             Сенчанська ОТГ

18.             Новогалещинська ОТГ

19.             Дмитрівська ОТГ

Рівненська область

20.             Демидівська ОТГ

21.             Бокіймівська ОТГ

Сумська область

22.             Тернівська ОТГ

Тернопільска область

23.             Товстенська ОТГ

24.             Хоростківська ОТГ

25.             Зборівська ОТГ

Херсонська область

26.             Любимівська ОТГ

Хмельницька область

27.             Грицівська ОТГ

28.             Нетішинська ОТГ

Черкаська область

29.             Ротмістрівська ОТГ

30.             Зорівська ОТГ

Чернівецька область

31.             Новодністровська ОТГ

Чернівгівська область

32.             Холминська ОТГ

 

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