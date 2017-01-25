2017 01 25 16:04:08

Вже 32 об’єднані громади отримали відмову від ЦВК у призначенні перших виборів (список)

24 січня Центральна виборча комісія своєю Постановою встановила відсутність правових підстав для призначення перших виборів міського голови та депутатів Березанської міської об’єднаної територіальної громади Київської області.

За даними прес-центру ініціативи «Децентралізація влади», це вже 32-га об’єднана громада, якій ЦВК відмовила у призначенні перших виборів. Більшість з цих громад утворені на межі кількох районів або навколо міст обласного значення, що і стало причиною відмови ЦВК.

Позиція Комісії у цьому питанні, як і раніше , базується на особливому трактуванні діючих законів та Конституції України.

Нагадаємо, виходом з цієї ситуації може стати прийняття Парламентом законопроекту № 5520, який унормовує питання призначення перших виборів громад, що об’єднались у межах різних районів чи навколо міст обласного значення. Але у парламентській залі досі не знайшлося голосів для прийняття законопроекту, якого очікують близько 400 тисяч мешканців громад, що вже виявили бажання об’єднатися.

Перелік громад, яким ЦВК відмовила у проведенні перших місцевих виборів: