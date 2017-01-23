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Екологія, Комуналка, Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 12:42:32

Викинуті на смітник ялинки у Миргороді переробляють на щепу

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У Миргороді новорічні ялинки, які виконали свою святкову місію, переробляють на щепу. Таку технологію у місті впроваджують вперше, повідомили у Миргородській міській раді.

20 січня зранку на центральній площі міста почали  демонтаж  ялинки. До  розбирання чотирнадцяти метрової конструкції зі 101 ялини підійшли організовано, злагоджено та по-господарськи розумно. Працівники Комбінату благоустрою та озеленення розібрали  лісову красуню, а нова техніка КП “Спецкомунтранс” переробила деревину  на щепу.

“Таку систему утилізації ялинок застосували в  Миргороді вперше.  Цьому сприяла нова техніка, яку закупили комунальному підприємству за бюджетні кошти”, – розповів керівник  підприємства Олександр Оніщенко.

За таким принципом утилізуватимуть ялинки і біля контейнерів для сміття в житловому секторі.

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