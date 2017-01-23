2017 01 23 12:42:32

Викинуті на смітник ялинки у Миргороді переробляють на щепу

У Миргороді новорічні ялинки, які виконали свою святкову місію, переробляють на щепу. Таку технологію у місті впроваджують вперше, повідомили у Миргородській міській раді.

20 січня зранку на центральній площі міста почали демонтаж ялинки. До розбирання чотирнадцяти метрової конструкції зі 101 ялини підійшли організовано, злагоджено та по-господарськи розумно. Працівники Комбінату благоустрою та озеленення розібрали лісову красуню, а нова техніка КП “Спецкомунтранс” переробила деревину на щепу.

“Таку систему утилізації ялинок застосували в Миргороді вперше. Цьому сприяла нова техніка, яку закупили комунальному підприємству за бюджетні кошти”, – розповів керівник підприємства Олександр Оніщенко.

За таким принципом утилізуватимуть ялинки і біля контейнерів для сміття в житловому секторі.