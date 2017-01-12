2017 01 12 10:06:46

Вихованців Кременчуцької виховної колонії вчили підвищувати собі настрій

У рамках реалізації програми Курсів підготовки до звільнення з вихованцями Кременчуцької виховної колонії провели практичне психокорекційне заняття «Формула гарного настрою: 15 способів підвищити собі настрій».

На початку заняття вихованці висловили і запропонували власні способи підвищення настрою. В залежності від темпераменту, досвіду, життєвих цілей і соціального оточення, юнаки самі виробили такі головні принципи позитивної життєвої цілеспрямованост і і гарного настрою: гумор і вміння мріяти, любов і дружба, улюблена професійна діяльність або навчання, заняття творчістю або спортом.

Але головною формулою гарного настрою стали такі прекрасні якості особистості, як: вміння прощати і допомагати іншим, дарити подарунки рідним людям, жити не фантазіями, а в теперішньому – кожного дня змінюватися на краще, намагатися бути самими собою і помічати всі неповторні, яскраві аспекти життя, бути вдячними і морально розвиненими особистостями.

На завершенні заняття хлопці створили колаж «Як підвищити собі настрій», де розмістили фотографії різних ситуацій, де люди посміхаються і почувають себе щасливими. Юнаки усвідомили, що кожний із них – сам творець свого життя і гарного настрою, яким він може «заряджати» інших людей.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії