2017 01 16 21:20:06

Вихованців Кременчуцької виховної колонії інформували про причини захворювання на ВІЛ/СНІД і методи запобігання інфікуванню

15 січня знову гостинно відчинив двері для вихованців Кіноклуб медіа-просвіти з прав людини Docudays UA, переглянули документальний фільм «Грішна хвороба», який створив голландський режисер Ян Яап Кейпер.

На початку заняття, керівник Кіноклубу висвітлила інформацію про роль держави у захисті прав людей, які хворіють на ВІЛ/СНІД. Разом з вихованцями, у формі дискусії, розкрили проблеми людей, які хворіють на інфекційні захворювання та з’ясували які причини призводять до фатальних проблем із здоров’ям. Для проведення заняття було запрошено ієрея української православної церкви і настоятеля храму Кременчуцької виховної колонії отця Олександра, який пояснив юнакам чому фільм називається «Грішна хвороба» – в християнському віросповіданні гріхом вважаються такі пристрасті людини як: вживання алкоголю і наркотиків, безладні статеві стосунки, ненаситність до їжі, лінь і гординя, безцільність свого існування. Отець Олександр закликав вихованців до високоморального образу життя, постійного усвідомлення того, що кожний наш вчинок відображається на людях, які нас оточують. Та наголосив на тому, щоб юнаки обирали друзів та товаришів високого культурного і інтелектуального рівня. Також у заході прийняла участь медичний працівник установи Туманова Яна. Вона проінформувала хлопців про причини та методи запобігання інфікуванню. Вихованці пройшли «Тест на перевірку знань про ВІЛ/СНІД». На завершенні заняття юнаки обговорили актуальні проблеми людей, які позитивно віл-інфіковані і усвідомили значущість захисту прав хворіючих людей в Україні і в інших державах світу та розвинули здатність критично оцінювати життєві події та явища.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України