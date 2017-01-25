2017 01 25 10:43:09

Вихованці полтавських шкіл-інтернатів отримали подарунки від «Ялинки янголів» (ФОТО)

Упродовж двох місяців, з 3 грудня 2016 року по 24 січня 2017 року, за ініціативи управління у справах сім’ї, молоді та спорту і Полтавської обласної благодійної організації «Реабілітаційний центр «Вихід Є» у місті проводився традиційний благодійний проект «Ялинка янголів». Про це повідомили у Полтавській міськраді.

На новорічні свята чотириста маленьких полтавців, серед яких діти, позбавленні батьківського піклування, діти-сироти, діти з особливими потребами, діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції отримали подарунки. Кожен охочий полтавець мав змогу долучитися до акції: обрати янгола з бажанням дитини та здійснити її мрію. Ляльки, машинки, конструктори, м’які іграшки, м’ячі, книги – це найпопулярніші замовлення малюків.

24 січня час здійснення мрій настав для вихованців початкових класів спеціалізованих шкіл-інтернатів №1 і №2. Двісті п’ятдесят дітей цього дня отримали свої подарунки.

– Я знала, що все написане на паперовому янголі обов’язково здійсниться, – ділиться враження другокласниця школи-інтернату №1 Анастасія. – Лялька, книжка, цукерки – усі три мої бажання виконав янгол.

Організатори благодійного проекту роблять усе, щоб мрії маленьких полтавців, розміщені на «Ялинці янголів» збувалися, щоб віра в казку не полишала малечу.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту висловлює щиру подяку усім, хто долучився до акції «Ялика янголів» та здійснив мрії дітей.