Вихованці полтавських шкіл-інтернатів отримали подарунки від «Ялинки янголів» (ФОТО)
Упродовж двох місяців, з 3 грудня 2016 року по 24 січня 2017 року, за ініціативи управління у справах сім’ї, молоді та спорту і Полтавської обласної благодійної організації «Реабілітаційний центр «Вихід Є» у місті проводився традиційний благодійний проект «Ялинка янголів». Про це повідомили у Полтавській міськраді.
На новорічні свята чотириста маленьких полтавців, серед яких діти, позбавленні батьківського піклування, діти-сироти, діти з особливими потребами, діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції отримали подарунки. Кожен охочий полтавець мав змогу долучитися до акції: обрати янгола з бажанням дитини та здійснити її мрію. Ляльки, машинки, конструктори, м’які іграшки, м’ячі, книги – це найпопулярніші замовлення малюків.
24 січня час здійснення мрій настав для вихованців початкових класів спеціалізованих шкіл-інтернатів №1 і №2. Двісті п’ятдесят дітей цього дня отримали свої подарунки.
– Я знала, що все написане на паперовому янголі обов’язково здійсниться, – ділиться враження другокласниця школи-інтернату №1 Анастасія. – Лялька, книжка, цукерки – усі три мої бажання виконав янгол.
Організатори благодійного проекту роблять усе, щоб мрії маленьких полтавців, розміщені на «Ялинці янголів» збувалися, щоб віра в казку не полишала малечу.
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту висловлює щиру подяку усім, хто долучився до акції «Ялика янголів» та здійснив мрії дітей.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+