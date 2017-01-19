2017 01 19 16:53:44

Вихованці Кременчуцької виховної колонії відзначили Водохреща та Богоявлення Господнє

19 січня вихованці Кременчуцької виховної колонії святкували християнські свята – Водохреща та Богоявлення Господнє. До колонії розділити святу радість із хлопцями завітав ієрей Української православної церкви отець Олександр.

Отець розповів підліткам про християнську традицію відзначення Водохреща та традиції і звичаї святкування Богоявлення на Україні. Віряни згадали і заново пережили той хвилюючий момент, коли Ісус прийняв хрещення, а Бог явив себе у всіх трьох іпостасях.

В Храмі відбулося богослужіння, яке видалось особливо красивим і наповненим глибоким змістом. А потім, отець Олександр, під церковний спів, освятив воду для вихованців і персоналу установи.

Священник наголосив, що освячена на Водохреща вода змиває не тільки бруд тілесний, а й духовний та надає можливості почати нове життя, в якому не буде місця гріховним думкам та негативним вчинкам.

Сміливців облитися освяченою водою цього року видалось чимало – дванадцять. Гуртом, із посмішками, натхненні та веселі, юнаки обливали себе водохрещенською водою. Саме на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби.

А потім, за чашкою гарячого зеленого чаю хлопці ділилися незабутніми враженнями, згадували позитивні емоції та мріяли про «оновлення» для майбутнього достойного життя.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України