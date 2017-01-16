2017 01 16 11:31:16

Врожай 2016 року став рекордним в історії незалежної України, – Мінагрополітики

Міністерства аграрної політики та продовольства України . За попередніми статистичними даними у 2016 році виробництво зернових та зернобобових культур у заліковій вазі склало 66 млн тонн. Цей врожай є рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більше ніж у 2015 році. Про це повідомляє прес-служба

Також у 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) та гороху (31,3 ц/га).

Загалом, середня врожайність склала 46,1 ц/га (більше на 5,0 ц/га ніж у 2015 р.).