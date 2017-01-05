Вражаюча «Молитва на Різдво» від проекту #ПісніВійни

Приспів:
Та молитва на Різдво збереже в бою його,
І Оленка зачекалась свого тата.
Миколаї всі святі, поверніть його мені,
І не треба більш нічого дарувати.
Богородице Маріє, чорний вітер з сходу віє,
Хочу я, щоб оминув він нашу хату.
Наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився,
Він ні разу ще не бачив свого тата.
Приспів:
Та молитва на Різдво збереже його в АТО,
І Оленка зачекалась свого тата.
Миколаї всі святі, поверніть його мені,
І не треба більш нічого дарувати.
Миколай поправив вуса, почесав по бороді,
Запитав у всіх ангелів – тих, що були на війні:
«Чи живий Оленки тато, чи поверне до села?».
Не беруть його гранати – Богородиця спасла.
Приспів:
Та молитва на Різдво берегла його в АТО,
І Оленка дочекалась свого тата.
Миколаї всі святі, зберегли його мені,
І не треба більш нічого дарувати.