Вражаюча «Молитва на Різдво» від проекту #ПісніВійни

Аранжування – Володимир Якимець (художній керівник «Піккардійської Терції»). Запис, зведення, мастерінг – Maryan Kryskuv (Jenny Records).

Відео (зйомка у студії та монтаж) – Oleg Shmidt / Громадське. Львів. При монтажі використано кадри із зони АТО, надані Центральною телерадіостудією Міністерство оборони України.

МОЛИТВА НА РІЗДВО

Колядка наших днів / #ПісніВійни

На Різдво, на Святий Вечір, позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл.

В хаті в нас когось бракує: «Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він».

Приспів:

Та молитва на Різдво збереже в бою його,

І Оленка зачекалась свого тата.

Миколаї всі святі, поверніть його мені,

І не треба більш нічого дарувати.

Богородице Маріє, чорний вітер з сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він нашу хату.

Наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив свого тата.

Приспів:

Та молитва на Різдво збереже його в АТО,

І Оленка зачекалась свого тата.

Миколаї всі святі, поверніть його мені,

І не треба більш нічого дарувати.

Миколай поправив вуса, почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів – тих, що були на війні:

«Чи живий Оленки тато, чи поверне до села?».

Не беруть його гранати – Богородиця спасла.

Приспів:

Та молитва на Різдво берегла його в АТО,

І Оленка дочекалась свого тата.

Миколаї всі святі, зберегли його мені,

І не треба більш нічого дарувати.