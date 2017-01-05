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Головне, Захисник України, Суспільство



2017 01 05 14:33:58

Вражаюча «Молитва на Різдво» від проекту #ПісніВійни

«Молитва на Різдво» – це шостий сингл соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Автором слів та музики цієї сучасної колядки є український воїн і бард Зиновій Медюх, відомий також як Зеник з Майдану. Виконують автор, нацгвардієць Зиновий Медюх, співачкаOksana Mukha / Оксана Муха і вокальна формація Піккардійська терція.

Аранжування – Володимир Якимець (художній керівник «Піккардійської Терції»). Запис, зведення, мастерінг – Maryan Kryskuv (Jenny Records).
Відео (зйомка у студії та монтаж) – Oleg Shmidt / Громадське. Львів. При монтажі використано кадри із зони АТО, надані Центральною телерадіостудією Міністерство оборони України.

МОЛИТВА НА РІЗДВО
Колядка наших днів / #ПісніВійни

На Різдво, на Святий Вечір, позбиралася малеча,
Мати кутю вже поставила на стіл.
В хаті в нас когось бракує: «Діти, тато, наш воює,
Молимось, щоб повернувся він».

Приспів:
Та молитва на Різдво збереже в бою його,
І Оленка зачекалась свого тата.
Миколаї всі святі, поверніть його мені,
І не треба більш нічого дарувати.

Богородице Маріє, чорний вітер з сходу віє,
Хочу я, щоб оминув він нашу хату.
Наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився,
Він ні разу ще не бачив свого тата.

Приспів:
Та молитва на Різдво збереже його в АТО,
І Оленка зачекалась свого тата.
Миколаї всі святі, поверніть його мені,
І не треба більш нічого дарувати.

Миколай поправив вуса, почесав по бороді,
Запитав у всіх ангелів – тих, що були на війні:
«Чи живий Оленки тато, чи поверне до села?».
Не беруть його гранати – Богородиця спасла.

Приспів:
Та молитва на Різдво берегла його в АТО,
І Оленка дочекалась свого тата.
Миколаї всі святі, зберегли його мені,
І не треба більш нічого дарувати.

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