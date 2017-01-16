«Ворскла» здобула першу перемогу в цьому році

«Ворскла» у товариському матчі здолала харківський «Геліос»
Три дебютних голи принесли полтавцям перемогу у першій грі 2017-го року
У с. Копили на навчально-тренувальній базі ФК «Полтава» відбувся товариський матч між полтавською «Ворсклою» та першоліговим харківським «Геліосом». Зігравши два тайми різними складами, «ворскляни» здобули переконливу перемогу.
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