2017 01 16 19:27:06

«Ворскла» здобула першу перемогу в цьому році

«Ворскла» у товариському матчі здолала харківський «Геліос»

Три дебютних голи принесли полтавцям перемогу у першій грі 2017-го року

У с. Копили на навчально-тренувальній базі ФК «Полтава» відбувся товариський матч між полтавською «Ворсклою» та першоліговим харківським «Геліосом». Зігравши два тайми різними складами, «ворскляни» здобули переконливу перемогу.

«Ворскла» — «Геліос» 3:0

Як повідомила «Полтавщина спорт», голи забили Насібулін (8), Загорулько (27), Зарічнюк (44)