Ворскла здобула першу перемогу на зборі

Ворскляни провели у Туреччині третій контрольний матч – і вперше перемогли. Втім, скромний болгарський “Пірін” також заставив понервувати Василя Сачка та його тренерський штаб, адже саме болгари забили першими.
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