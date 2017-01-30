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Полтавщина, Спорт



2017 01 30 21:57:38

Ворскла здобула першу перемогу на зборі

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Ворскляни провели у Туреччині третій контрольний матч – і вперше перемогли. Втім, скромний болгарський “Пірін” також заставив понервувати Василя Сачка та його тренерський штаб, адже саме болгари забили першими.

Про це повідомляє poltava365.

Ворскла – Пірін (Болгарія) – 2:1

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