2017 01 04 22:25:13

Волонтери відвезли в АТО гостинці з Полтавщини

Скоби, ліки, гучномовці та смаколики. З таким гуманітарним вантажем їздили полтавські волонтери на в зону АТО. Побували на шахті Бутівка, в Мар’їнці та Попасному.

«Ліки нам надала мережа аптек «Полтавафарм». Продукти привезли з Нових Санжар, а ще добрі подарунки для хлопців – малюнки дітей. А Зоя Воронянська розмалював для хлопців дві лавки в патріотичному стилі», – розповіла волонтер Ірина Каптур.

Кілька комплектів гучномовців, підсилювачів звуку та мікрофонів на передову. Волонтери кажуть, щоб українські пісні та Гімн України чули не лише на нашій території, а й на окупованій.

А Полтавські господині напекли пиріжків, приготували новорічне Олів’є та салати.