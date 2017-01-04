Волонтери відвезли в АТО гостинці з Полтавщини

Скоби, ліки, гучномовці та смаколики. З таким гуманітарним вантажем їздили полтавські волонтери на в зону АТО. Побували на шахті Бутівка, в Мар’їнці та Попасному.
«Ліки нам надала мережа аптек «Полтавафарм». Продукти привезли з Нових Санжар, а ще добрі подарунки для хлопців – малюнки дітей. А Зоя Воронянська розмалював для хлопців дві лавки в патріотичному стилі», – розповіла волонтер Ірина Каптур.
Кілька комплектів гучномовців, підсилювачів звуку та мікрофонів на передову. Волонтери кажуть, щоб українські пісні та Гімн України чули не лише на нашій території, а й на окупованій.
А Полтавські господині напекли пиріжків, приготували новорічне Олів’є та салати.
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