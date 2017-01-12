2017 01 12 15:45:53

Волонтери екіпірували хлопців на передовій за останнім словом техніки

Це надзвичайно специфічний підрозділ із дуже грізним озброєнням. Настільки специфічний, що ми не маємо жодного права говорити, де й що вони роблять на передовій.

Скажемо так: коли ці хлопці працюють, терористи тільки скавчать і буквально розлітаються зі своїх укріплених позицій — деякі щасливчики просто прибиті, а більшість, даруйте за натуралізм, і по шматках. І от саме цим хлопцям ми мали честь допомогти. Щойно вони надіслали нам фото переданого обладнання. Для ефективної роботи ми надали їм крутісінький лазерний далекомір Newcon 6000 LRВ, який працює на дистанціях аж до шести кілометрів. Також передали і «нічник»-монокуляр Armasight Sirius IDI MG. А щоб звільнити хлопцям руки для бойових задач, передали і спеціальне кріплення, яке дозволяє носити «нічник» просто на голові. Загальна сума витрат склала понад 150 тисяч гривень, які ми оплатили коштом народних пожертв і одразу ж, як і завжди, занесли до звіту за проектом.

До фото хлопці додали і текст. Пишуть наступне: «Далекомір просто чудовий! Основні дистанції 2400-3400 метрів міняє з рук, до того ж надзвичайно швидко, чого дуже не вистачало для ефективної роботи».

«Нещодавно зміряли відстань до ворожого спостережного посту — 4600 метрів, і теж просто з рук! Прилад працює бездоганно. І в одному випадку він уже КОНКРЕТНО став у пригоді своєю швидкістю та точністю. Вдалося суттєво скоригувати попередні дані, які ми отримали раніше. Ми ефективно використали точку, від якої раніше ледь не відмовились. Так що наша подяка дуже велика, і виміряється у конкретних сєпарах)»

Ми ж, своєю чергою, чудово розуміємо, чим може вразити цей апарат, адже не втримались і теж трохи погралися з далекоміром. До об‘єктів, які ледь видно на обрії, закритих смогом, снігом чи туманом, апарат вимірює відстань із точністю до кількох метрів. До того ж, апарат показує і швидкість рухомих об‘єктів, і кут нахилу, має і вбудований компас. Ми певні – хлопці ефективно відпрацюють кожного терориста, який втрапить у поле зору цього далекоміра.

Додамо й очевидне: без вашої допомоги ці чудові бійці воювали б старим залізяччям іще радянських часів і працювали б фактично всліпу. Саме ваші пожертви у рамках проекту«Оперативне реагування» дають нам змогу купувати унікальне та специфічне обладнання, без якого на війні просто як без рук. Саме із вашою допомогою ми екіпіруємо хлопців на передовій за останнім словом техніки. Слідкуйте за нагальними потребами військових, надходженнями та витратами у деталізованому звіті та долучайтеся до проекту – саме ваші пожертви рятують життя наших захисників і допомагають терористам спробувати українського чорнозему на смак.