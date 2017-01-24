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Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 18:02:02

«Волонтер – не професія, а стиль життя», – Юрій Моісеєнко

15977967_906784669456944_4242614755225296607_nУ сім’ї  Моісеєнків волонтерством займаються всі  вже три роки. Першу передачу відправили  військовим у Полтавський шпиталь. А вже згодом ремонтували понівечені в АТО автомобілі. Один УАЗ навіть подарували бійцям. А ще, каже Юрій, запам’ятався   особливий вантаж для бійців АТО – валянки. Майже на 100 пар Юрій витратив усю зарплату.

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«Гостро постало питання про тепле взуття для бійців АТО.  Хлопці мерзли на передовій минулоріч  і ми відразу відгукнулися на допомогу. Купили майже 100пар», – розповів Юрій.

Лідія та Юрій вигодовують качок, індиків та курей.  Більшу частину відправляють на Схід військовим. .  Коли волонтери збираються у  поїздку на кухні в Лідії збираються односельці. Через цю кухню вже пройшло більше 30 односельчан. На новорічні свята передали   майже 80 копчених індиків.

Днями Юрій святкував ювілей. З п’ятдесятиріччям його вітали не лише рідні та друзі, а бійці. Чоловік каже, що волонтеру вати не полишить, а армії  допомагатиме до перемоги.

«Ми більшу частину прибутку направляємо в АТО, якщо спитати, чи жалко грошей, чесно скажу  – ні не жалко, від щирого серця все роблю. А коли тобі  говорять теплі слова, то що в порівнянні з цим гроші?», – сказав Юрій.

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