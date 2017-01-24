«Волонтер – не професія, а стиль життя», – Юрій Моісеєнко
У сім’ї Моісеєнків волонтерством займаються всі вже три роки. Першу передачу відправили військовим у Полтавський шпиталь. А вже згодом ремонтували понівечені в АТО автомобілі. Один УАЗ навіть подарували бійцям. А ще, каже Юрій, запам’ятався особливий вантаж для бійців АТО – валянки. Майже на 100 пар Юрій витратив усю зарплату.
«Гостро постало питання про тепле взуття для бійців АТО. Хлопці мерзли на передовій минулоріч і ми відразу відгукнулися на допомогу. Купили майже 100пар», – розповів Юрій.
Лідія та Юрій вигодовують качок, індиків та курей. Більшу частину відправляють на Схід військовим. . Коли волонтери збираються у поїздку на кухні в Лідії збираються односельці. Через цю кухню вже пройшло більше 30 односельчан. На новорічні свята передали майже 80 копчених індиків.
Днями Юрій святкував ювілей. З п’ятдесятиріччям його вітали не лише рідні та друзі, а бійці. Чоловік каже, що волонтеру вати не полишить, а армії допомагатиме до перемоги.
«Ми більшу частину прибутку направляємо в АТО, якщо спитати, чи жалко грошей, чесно скажу – ні не жалко, від щирого серця все роблю. А коли тобі говорять теплі слова, то що в порівнянні з цим гроші?», – сказав Юрій.
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