Вночі у Кременчуці горіла багатоповерхівка, евакуювали 7 людей
Сьогодні о 00:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Пугачова. По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Вогнеборці зосередили сили і засоби для недопущення розповсюдження вогню та швидкій ліквідації пожежі.
Бійці ДСНС, використовуючи апарати захисту органів дихання, провели евакуацію 7-ми мешканців будинку.
Вже о 01:45 пожежу ліквідували. Вогнем знищено кухонні меблі, газову плиту, речі бувші у вжитку, закопчено стелю на площі 7 кв.м. Врятовано квартиру та майно. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової плити.
ГУ ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням бути обережними під час користування газовими приладами! Неухильно дотримуйтеся правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими і справними. Не залишайте без нагляду газові прилади увімкненими, навіть на короткий час. Запам’ятайте: суворо заборонено використовувати газову піч для обігріву приміщень! Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких.
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