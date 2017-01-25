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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 01 25 11:59:19

Вночі у Гадячі згорів “Mercedes Sprinter”, причини встановлюють

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Учора о 23:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання автомобіля за адресою: м. Гадяч, вулиця Прокоповича.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що горить автомобіль Mercedes Sprinter.  

Пожежу ліквідували о 23:40. Вогнем знищено автомобіль. Травмованих та загиблих немає.

Причина займання встановлюється.

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