2017 01 05 20:41:37

Вночі синоптики прогнозують сильні морози та сніг

Вночі з 5 на 6 січня по території Полтавської області та м. Полтава очікується сильний, місцями дуже сильний сніг. На дорогах ожеледиця та снігові замети. На більшій частині території області посилення вітру 15-20.

Про це повідомляє Укргідромецентр.

Температура повітря вночі 9-11°, вдень 7-9° морозу.

Вітер північний 15-20 м/с.

Народний прогноз погоди

6 січня усі православні народи святкують Святвечір. З цього дня настають Різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло — весна буде холодною; заметіль — на врожай пшениці. У народі говорили: “Якщо на Кутю небо зоряне — багатий приплід скотини і багато ягід буде”. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році, а якщо мороз — у сім’ї буде злагода і любов.