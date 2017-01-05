Вночі синоптики прогнозують сильні морози та сніг

Вночі з 5 на 6 січня по території Полтавської області та м. Полтава очікується сильний, місцями дуже сильний сніг. На дорогах ожеледиця та снігові замети. На більшій частині території області посилення вітру 15-20.
Про це повідомляє Укргідромецентр.
Температура повітря вночі 9-11°, вдень 7-9° морозу.
Вітер північний 15-20 м/с.
Народний прогноз погоди
6 січня усі православні народи святкують Святвечір. З цього дня настають Різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло — весна буде холодною; заметіль — на врожай пшениці. У народі говорили: “Якщо на Кутю небо зоряне — багатий приплід скотини і багато ягід буде”. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році, а якщо мороз — у сім’ї буде злагода і любов.
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