Вночі на Полтавщині затримали автівку, якою перевозили дизпаливо без документів
Водій перевозив близько тисячі літрів дизельного пального без відповідних документів, походження та придбання вантажу пояснити не зміг.
Близько 2-ї години ночі 10-го січня, під час несення служби на автодорозі Миргород – Лубни поліцейські взводу №3 роти ДПС поблизу села Ярмаки Миргородського району зупинили автомобіль «Рено Мастер» під керуванням 26-річного жителя Київської області.
У ході перевірки поліцейські з’ясували, що водій перевозив у металевих ємкостях близько тисячі літрів дизельного пального без відповідних документів, походження та придбання вантажу пояснити не зміг, пише grebenka.com.
На місце події була викликана слідчо-оперативна група Миргородського відділення поліції для проведення подальшої перевірки та встановлення законності транспортування паливно-мастильних матеріалів.
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