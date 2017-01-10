2017 01 10 15:48:32

Вночі на Полтавщині затримали автівку, якою перевозили дизпаливо без документів

Водій перевозив близько тисячі літрів дизельного пального без відповідних документів, походження та придбання вантажу пояснити не зміг.

Близько 2-ї години ночі 10-го січня, під час несення служби на автодорозі Миргород – Лубни поліцейські взводу №3 роти ДПС поблизу села Ярмаки Миргородського району зупинили автомобіль «Рено Мастер» під керуванням 26-річного жителя Київської області.

У ході перевірки поліцейські з’ясували, що водій перевозив у металевих ємкостях близько тисячі літрів дизельного пального без відповідних документів, походження та придбання вантажу пояснити не зміг, пише grebenka.com.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Миргородського відділення поліції для проведення подальшої перевірки та встановлення законності транспортування паливно-мастильних матеріалів.