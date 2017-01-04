2017 01 04 09:19:55

Внаслідок пожежі у будинку, гадячанин опинився в лікарні з отруєнням

Учора о 14:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Мартинівка Гадяцького району.

По прибуттю було встановлено горіння речей домашнього ужитку у житловому будинку. Вогнеборці приступили до ліквідації наслідків загоряння. Вже о 15:40 пожежу ліквідували.

Вогнем знищено домашні речі, пошкоджено міжкімнатні двері та вікно, закопчено 40 кв. м стін.

Внаслідок пожежі чоловік 1984 р.н., отримав отруєння продуктами горіння і доставлений в Гадяцьку ЦРЛ.

Причина пожежі наразі встановлюється.