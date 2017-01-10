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Знай Наших!, Полтавщина, Суспільство



2017 01 10 22:34:14

Військовий з Полтавщини отримав орден “Народний Герой України”

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Серед 12 десантників, які в грудні минулого року отримали волонтерську нагороду «Народний герой України», і наш земляк Іван Банк. 30-ти річний сержант 95-ї-десентноштуромової  бригади має велику дружню родину, яка проживає в с. Вільний степ Новосанжарського  району. У Родині Банк 10 дітей.

Про нагороду Іван дізнався в останню хвилинну.

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«Я дізнався  в крайній день про те, що мене мають нагороджувати. Спочатку командир бригади викликав  до себе, з передової мене забрали, думки зразу такі, з  якої причини, причина була невідома, а ввечері командир сказав, в Краматорськ їдете на нагородження», – розповів Іван.

Про свій подвиг не розповідає лише скромно каже:

«Я просто робив там свою роботу, служив, а те що обрали народним героєм, не від мене залежало народ обрав», – сказав Іван.

Іван Банк побував у найгарячіших точках сходу України. Були і блокпости, і прикриття виходу з Донецького аеропорту,  Авдіївка та  Горлівка.

Спочатку за мобілізацією, потім продовжив службу за контрактом.

Нагадаємо, 3 грудня у Краматорську Донецької області відбулася 20-та церемонія нагородження волонтерським орденом «Народний герой України.

Довідка: Орден «Народний Герой України» — українська недержавна нагорода, запроваджена у 2015 році за ініціативою колекціонера антикваріату та волонтера Андрія Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова.

Нагорода виконана у двох модифікаціях: червоно-чорна стрічка на колодці — для воїнів, які зі зброєю в руках захищали українську землю; жовто-блакитна стрічка на колодці — для волонтерів та медиків.

Орден виготовлений зі срібла 925 проби, кожна нагорода має індивідуальний номер та елементи захисту.  Срібло для виготовлення орденів збирають прості люди.

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