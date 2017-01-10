Військовий з Полтавщини отримав орден “Народний Герой України”
Серед 12 десантників, які в грудні минулого року отримали волонтерську нагороду «Народний герой України», і наш земляк Іван Банк. 30-ти річний сержант 95-ї-десентноштуромової бригади має велику дружню родину, яка проживає в с. Вільний степ Новосанжарського району. У Родині Банк 10 дітей.
Про нагороду Іван дізнався в останню хвилинну.
«Я дізнався в крайній день про те, що мене мають нагороджувати. Спочатку командир бригади викликав до себе, з передової мене забрали, думки зразу такі, з якої причини, причина була невідома, а ввечері командир сказав, в Краматорськ їдете на нагородження», – розповів Іван.
Про свій подвиг не розповідає лише скромно каже:
«Я просто робив там свою роботу, служив, а те що обрали народним героєм, не від мене залежало народ обрав», – сказав Іван.
Іван Банк побував у найгарячіших точках сходу України. Були і блокпости, і прикриття виходу з Донецького аеропорту, Авдіївка та Горлівка.
Спочатку за мобілізацією, потім продовжив службу за контрактом.
Нагадаємо, 3 грудня у Краматорську Донецької області відбулася 20-та церемонія нагородження волонтерським орденом «Народний герой України.
Довідка:Орден «Народний Герой України» — українська недержавна нагорода, запроваджена у 2015 році за ініціативою колекціонера антикваріату та волонтера Андрія Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова.
Нагорода виконана у двох модифікаціях: червоно-чорна стрічка на колодці — для воїнів, які зі зброєю в руках захищали українську землю; жовто-блакитна стрічка на колодці — для волонтерів та медиків.
Орден виготовлений зі срібла 925 проби, кожна нагорода має індивідуальний номер та елементи захисту. Срібло для виготовлення орденів збирають прості люди.
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