Військовий коледж сержантського складу оголошує набір на 2017 навчальний рік
ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст» для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України за спеціальностями:
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
«Телекомунікації та радіотехніка».
Термін навчання – 2 роки 6 місяців.
Навчання у коледжі надає можливість:
здобути вищу освіту за рахунок видатків державного бюджету;
одержати гарантоване працевлаштування (проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України).
Підготовка фахівців у коледжі здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання.
У процесі навчання курсанти коледжу одержують щомісячно грошове забезпечення, а військовослужбовці за контрактом грошове забезпечення за останньою посадою та безкоштовно забезпечуються:
гуртожитком та речовим майном;
триразовим харчуванням.
Після закінчення навчання випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за спорідненими напрямами підготовки у будь-якому ВНЗ України за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».
На навчання у коледжі приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту:
– особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
– військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років.
На навчання у коледжі приймаються особи за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти або за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів (на вибір вступника) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту.
Зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів (У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 років): 1. Українська мова та література (100 балів).
2. Математика або фізика, або іноземна мова, або історія України. (100 балів).
Військовослужбовцям згідно наказу МО України № 360 від 05.06.2014 до 01 квітня подають рапорт і оформлюють особову справу вступника яку кадрові органи надсилають в ВВНЗ до 15 травня року вступу на навчання. Для цих осіб приймальною комісією організовуються вступні екзамени з вищезазначених предметів.
Усі вступники обов’язково складають такі вступні випробування:
психологічне обстеження;
оцінка рівня фізичної підготовки;
медичний огляд військово-лікарською комісією.
Запрошуємо Вас відвідати коледж у дні відкритих дверей
29 січня, 26 лютого, 26 березня, 23 квітня, 28 травня 2017 року
о 10.00 зупинка «Інститут зв’язку» на вході у військову частину
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