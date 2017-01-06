Відтепер соціальні послуги для ВІЛ-позитивних у м. Кременчуці закуповуватимуться на умовах конкурсу соціального замовлення
Відповідне рішення підтримала депутатська більшість на пленарному засіданні 17-ї сесії Кременчуцької міської ради 7-го скликання.
Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення є окремими пунктом Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2017 рік, розробником якої є Департамент соціального захисту та з питань АТО Кременчуцької міської ради.
«Попередньо були проведені робочі зустрічі та підготовлені аналітичні довідки щодо пріоритетів соціального замовлення соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Останні були здійснені за результатами оцінки потреб у соціальних послугах. Нам важливо було донести керівництву м. Кременчука необхідність запровадження нового механізму, який в майбутньому може реалізовуватись і в інших сферах», – зазначив виконавчий директор БО «Світло надії» Максим Демченко.
Загалом послуги з консультування (формування прихильності до АРТ та медичних послуг) та патронажу соціального працівника в рамках соціального замовлення будуть надані понад 200 особам. Серед них – люди, що живуть з ВІЛ, в тому числі діти і особи, хворі на СНІД, пацієнти програми АРТ-лікування та інші.
Нині розробляється нормативна документація, необхідна для проведення конкурсу щодо закупівлі соціальних послуг, які будуть надаватися у м. Кременчуці на умовах соціального замовлення.
Заходи реалізуються БО «Світло надії» на виконання завдань пілоту «Сталість ВІЛ послуг», який впроваджується за підтримки Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії».
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