2017 01 17 14:23:12

Відтепер діти з інвалідністю із Луганщини проживатимуть на Полтавщині

Дітей з інвалідністю із Луганського обласного будинку дитини направлено до Зіньківського дитячого будинку-інтернату імені О.В.Синяговського. Про це повідомили у Полтавській ОДА.



За рекомендацією уповноваженого з прав людини в Україні на постійне місце проживання до Зіньківського дитячого будинку-інтернату імені О.В.Синяговського направлено дітей-інвалідів з Луганського обласного будинку дитини № 2.

Зіньківський дитячий будинок-інтернат імені О.В.Синяговського для дітей вибрано не випадково, адже він за своїми показниками вважається одним із кращих в Україні.

Хлопчики забезпечені належними умовами проживання, якісним харчуванням, матимуть можливості для розвитку та проходження соціально-медичної реабілітації у відділенні реабілітації дітей-інвалідів, що функціонує при будинку-інтернаті.