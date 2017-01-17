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Полтавщина, Суспільство



2017 01 17 14:23:12

Відтепер діти з інвалідністю із Луганщини проживатимуть на Полтавщині

1382601416_81184Дітей з інвалідністю із Луганського  обласного будинку дитини направлено до  Зіньківського дитячого  будинку-інтернату імені О.В.Синяговського. Про це повідомили у Полтавській ОДА.

За рекомендацією уповноваженого з прав людини в Україні на постійне місце  проживання  до  Зіньківського дитячого  будинку-інтернату імені О.В.Синяговського направлено дітей-інвалідів з Луганського  обласного будинку дитини № 2.

Зіньківський дитячий будинок-інтернат імені О.В.Синяговського для дітей вибрано не випадково, адже він за своїми показниками вважається одним із кращих в Україні.

Хлопчики забезпечені належними умовами проживання, якісним харчуванням, матимуть можливості для розвитку та проходження соціально-медичної реабілітації у відділенні реабілітації дітей-інвалідів, що функціонує при будинку-інтернаті.

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