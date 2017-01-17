Відтепер діти з інвалідністю із Луганщини проживатимуть на Полтавщині
Дітей з інвалідністю із Луганського обласного будинку дитини направлено до Зіньківського дитячого будинку-інтернату імені О.В.Синяговського. Про це повідомили у Полтавській ОДА.
За рекомендацією уповноваженого з прав людини в Україні на постійне місце проживання до Зіньківського дитячого будинку-інтернату імені О.В.Синяговського направлено дітей-інвалідів з Луганського обласного будинку дитини № 2.
Зіньківський дитячий будинок-інтернат імені О.В.Синяговського для дітей вибрано не випадково, адже він за своїми показниками вважається одним із кращих в Україні.
Хлопчики забезпечені належними умовами проживання, якісним харчуванням, матимуть можливості для розвитку та проходження соціально-медичної реабілітації у відділенні реабілітації дітей-інвалідів, що функціонує при будинку-інтернаті.
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