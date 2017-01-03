2017 01 03 08:25:37

Відновив роботу файлообмінник EX.UA

fex.net Сервіс обміну файлами EX.UA запустився на новому доменіпісля заяви про припинення роботи. Відомий сервіс як і раніше дозволяє анонімний обмін файлами та їхнє автоматичне конвертування для перегляду та програвання.

Про це йдеться у повідомленні компанії, пише Hromadske.

Згідно з повідомленням компанії, завантажені файли зберігаються 7 днів. Також є система сповіщення клієнта про час зберігання файлів.

Окрім того, сервіс дозволяє зареєструвати електронну пошту на домені @fex.net.

У компанії додають, що цей перелік функцій є базовим і буде розширюватись. Також повідомляється, що користування хмарними сервісами буде платним.

«Протягом двох місяців будуть реалізовані додаткові можливості файлообміну, включаючи запуск постійного сховища і хмари потокового мовлення. Для перших 100 000 українських користувачів, очікувана вартість зберігання інформації складе 1$ за 1 ТБ на місяць», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада EX.UA повідомив про припинення своєї роботи.

Адміністрація ресурсу заявила, що весь минулий рік на неї чинили тиск, в тому числі, шляхом прямих погроз і шантажу.

Пізніше власники оголосили про продаж домену EX.UA за мільйон доларів.