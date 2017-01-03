Відновив роботу файлообмінник EX.UA

Сервіс обміну файлами EX.UA запустився на новому домені fex.net після заяви про припинення роботи. Відомий сервіс як і раніше дозволяє анонімний обмін файлами та їхнє автоматичне конвертування для перегляду та програвання.
Згідно з повідомленням компанії, завантажені файли зберігаються 7 днів. Також є система сповіщення клієнта про час зберігання файлів.
Окрім того, сервіс дозволяє зареєструвати електронну пошту на домені @fex.net.
У компанії додають, що цей перелік функцій є базовим і буде розширюватись. Також повідомляється, що користування хмарними сервісами буде платним. «Протягом двох місяців будуть реалізовані додаткові можливості файлообміну, включаючи запуск постійного сховища і хмари потокового мовлення. Для перших 100 000 українських користувачів, очікувана вартість зберігання інформації складе 1$ за 1 ТБ на місяць», — йдеться у повідомленні.
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