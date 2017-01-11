Відмовляти учасникам бойових дій у пільговому проїзді — незаконно: Українська Гельсінська спілка з прав людини

Української Гельсінської спілки з прав людини Юристистверджують: випадків, коли учасникам бойових дій транспортні перевізники відмовляють у пільговому проїзді, побільшало

Зіткнувся з такою проблемою і учасник бойових дій Олександр Радіоновський, котрий не зміг скористатися пільговим білетом через категоричну відмову водія впускати його в автобус.

Пан Олександр хотів поїхати автобусом до Миколаєва. Як годиться, придбав пільговий квиток у касі Автовокзалу “Київ”, що належить Державному підприємству “Київпассервіс”, та попрямував на зазначену платформу, щоб пройти в салон автобуса. Та водій не впустив Олександра, хоча автобус був майже порожній. Пояснюючи свою відмову дуже просто — керівництво дало наказ не перевозити пасажирів по пільговим проїзним документам. Перевезення здійснювало приватне підприємство “Васильківтрансавто”.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд автобусами міжміських маршрутів незалежно від відстані та місця проживання.

Збитий з пантелику безпідставною відмовою водія, пан Олександр звернувся до диспетчера Автовокзалу “Київ” Катерини Пасічник — як же так, квиток придбав у касі, гроші сплатив, а водій вперто не впускає в порожній автобус! Однак диспетчер Катерина Іванівна зробила вигляд, що її це не обходить і відмовилась втручатись в ситуацію. Тоді пан Олександр попросив працівника охорони автовокзалу викликати поліцію, щоб зафіксувати порушення. На виклик приїхав наряд поліції № 104, серед яких були рядові Харченко та Кириченко, та вони відмовились складати протокол про адміністративне правопорушення.

Облишити все, як є учасник бойових дій Олександр не захотів, адже закон був на його боці, тому звернувся по допомогу до юристів Київської приймальні УГСПЛ.

«„Васильківтрансавто“ не мало права відмовляти в пільговому перевезенні, тому в його діях вбачається прямий умисел та вина на порушення Закону „Про автомобільний транспорт“. Саме тому ми допомогли панові Олександру звернутися до Голосіївського районного суду м. Києва з позовом про захист прав споживачів та вимагали відшкодувати матеріальну та моральну шкоду», — коментує юристка приймальніАнна Ющенко.

Голосіївський суд, розглянувши справу, став на бік пана Олександра, присудивши йому 3 000 гривень моральної компенсації, які зобов’язав сплатити “Васильківтрансавто”.

Проте ПП “Васильківтрансавто” не погодилось з рішення судді та вирішило його оскаржувати в Апеляційному суді м. Києва. Свою незгоду перевізник пояснив просто — у них немає укладених угод з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо пільгового перевезення, держава коштів за перевезення пільговиків не компенсує, тому вони не зобов’язані нікого перевозити.

«Жодним нормативним документом не передбачено такої підстави відмови в пільговому перевезенні, як відсутність у перевізника державного контракту і відповідного замовлення. Якщо дійсно державний контракт та державне замовлення відсутні саме з вини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, то перевізник має право звертатись до суду з регресною вимогою щодо відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян. Однак ПП „Васильківтрансавто“ цього не робить, а масово відмовляє соціально вразливим категоріям осіб в пільговому перевезенні», — розповідає юристка Анна Ющенко.

«Купивши пільговий квиток в касі автовокзалу, я розраховував скористатись ним. Однак перевізник, всупереч вимог закону, відмовив мені. Якщо перевізнику не вигідно надавати послуги пільговикам через відсутність державного контракту, то саме йому необхідно спрямувати всі зусилля на вирішення цієї проблеми. А не перекладати відповідальність за відсутність державного контракту на мене та таких як я», — розповідає учасник бойових дій Олександр Радіоновський.

Ані юристи приймальні, ані пан Олександр здаватися не збиралися і до кінця обстоювали свою позицію, звернувшись до Вищого спеціалізованого суду.

Вищий спеціалізований суд скасував апеляційне рішення та залишив в силі рішення суду першої інстанції. У своєму рішенні суд зазначив: “Відповідачу як автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом”.

Суд вищої інстанції поставив жирну крапку у суперечці щодо того, чи мають право учасники бойових дій користуватися послугами перевізника за пільговими білетами.