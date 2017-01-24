2017 01 24 16:21:30

Відбулося засідання президії Полтавської обласної ради

Сьогодні відбулося засідання президії обласної ради, яку провів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

У засіданні взяли участь перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, голова облдержадміністрації Валерій Головко, голови постійних комісії, керівники фракцій в обласній раді.

Відповідно до порядку денного, президія розглянула і узгодила всі питання, які внесені на розгляд пленарного засідання тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання. Про це повідомили у Полтавській облраді.