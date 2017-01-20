2017 01 20 15:44:08

Відбулося засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

Сьогодні голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк провів засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.

Спочатку начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Володимир Романенко ознайомив учасників зібрання з перспективами утворення опорних шкіл та їх філій у районі, що викликало жваву дискусію присутніх. У ході засідання керівництвом районної ради було запропоновано запровадити безоплатне харчування для учнів 1 – 4 класів та дітей пільгових категорій у школах району, передбачивши кошти за рахунок співфінансування з районного та сільських бюджетів.

Далі члени Координаційної ради обговорили питання щодо стану обслуговування сільського населення району територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району.

Також розглянуто звернення депутатів Полтавської обласної ради до сільських, селищних, міських голів та голів районних рад області з питання використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Крім того, очільників громад ознайомлено з розпорядженням голови районної ради про оголошення районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, який на Пирятинщині проводиться вже вдруге.

Наостанок, Сергій Пазюк зачитав відповідь на запит ПАТ “Полтаваобленерго” щодо можливості розміщення камер відеонагляду у сільських населених пунктах.