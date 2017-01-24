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Відео, Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 01 24 12:07:47

Відбудеться 12-й відкритий турнір з боксу серед юнаків пам’яті видатного кременчуцького дитячого хірурга

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27 січня о 16 годині у кременчуцькій спеціалізованій спортивній школі олімпійського резерву з боксу відбудеться урочисте відкриття 12-го традиційного відкритого турніру з боксу серед юнаків пам’яті видатного кременчуцького дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Організаторами змагань виступають Федерація боксу міста Кременчука спільно з відділом з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Ці змагання щорічно збирають найталановитішу молодь регіону. Планують взяти участь у турнірі спортсмени із Полтави, Горішніх Плавнів, Світловодська, Олександрії і, звичайно, із Кременчука. Очікується, що на ринг вийдуть юнаки – представники майже 10 ДЮСШ та клубів.
За словами почесного президента Федерації боксу Кременчука Володимира Коваленка, не тільки переможці і призери змагань отримають нагороди. Організатори передбачили призи і уболівальникам, яких запросили чимало.
А ще у СДЮШОР напередодні турніру закінчили ремонт – замінили вікна, утеплили приміщення, тож спортивна зала школи повністю готова до змагань.
Змагання пройдуть за таким графіком:
 
27 СІЧНЯ О 16.00 – УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ТУРНІРУ
28 СІЧНЯ – ПІВФІНАЛЬНІ ПОЄДИНКИ
29 СІЧНЯ – ФІНАЛИ

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