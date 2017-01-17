Верховна Рада ухвалила закон про електронний квиток у транспорті
Верховна Рада ухвалила «Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», який передбачає впровадження електронного квитка в державному міському транспорті.
За відповідний законопроект проголосували 265 депутатів, про це пише HROMADSKE.
Ініціатор законопроекту народний депутат Ігор Васюник пояснив, що кожне місто окремо визначатиме, чи впроваджувати е-квитки. Також він написав, що реєструватимуть і відповідати за квитки будуть самі пасажири.
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