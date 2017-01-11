2017 01 11 18:30:03

Величезна бурулька – загроза для полтавців

На перехресті вулиць Небесної Сотні та Котляревського на даху будинку утворилася величезна бурулька та загрожує життю полтавців.

Свідками цього явища стали й «Новини Полтавщини», також світлинами бурульки діляться й у соцмережах.

До слова, у міській раді ведуть боротьбу з бурульками. Сьгодні комунальники працювали працюють на вулиці Соборності, 60, вулиці Івана Мазепи, 26, 14, вулиці Степана Халтурина, 13 та вулиці Зигіна, 38, 28.