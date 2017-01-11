Величезна бурулька – загроза для полтавців

На перехресті вулиць Небесної Сотні та Котляревського на даху будинку утворилася величезна бурулька та загрожує життю полтавців.
Свідками цього явища стали й «Новини Полтавщини», також світлинами бурульки діляться й у соцмережах.
До слова, у міській раді ведуть боротьбу з бурульками. Сьгодні комунальники працювали працюють на вулиці Соборності, 60, вулиці Івана Мазепи, 26, 14, вулиці Степана Халтурина, 13 та вулиці Зигіна, 38, 28.
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