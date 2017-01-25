2017 01 25 15:52:35

Вдома у лубенця поліцейські знайшли наркотики

Поліцейські отримали інформацію, що 38 – річний раніше судимий мешканець Лубен зберігає у себе вдома наркотичні засоби. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Учора правоохоронці за даною адресою провели санкціонований обшук . В ході обшуку в присутності свідків правоохоронці виявили та вилучили речовину, схожу на «канабіс», пластикові медичні шприци із залишками речовини темного кольору, схожої на «опій», пластикові пляшки із розчинником, зерна маку, ампули димедролу та посуд з нашаруванням речовини коричневого кольору.

За даним фактом поліцейськими було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України. «Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Правопорушника чекає в подальшому суд, який надасть правову оцінку його протизаконній діяльності», – зазначив керівник місцевого відділу поліції Володимир Федан.