2017 01 17 11:44:43

Вдома у кременчужанина знайшли наркотики

Висушені рослини коноплі 30-річний мешканець одного із сіл району зберігав у власному домоволодінні. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Поліцейські районного відділення провели санкціонований обшук за місцем проживання жителя району. Чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронці та вже мав проблеми із законом. Під час проведення слідчих дій правоохоронці знайшли та вилучили дві скляні банки, заповнені марихуаною.

Керівник Кременчуцького районного відділення поліції Олег Стешенко повідомив: “Вилучені у чоловіка наркотики направлені на експертизу. Триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадженню за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)”.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.