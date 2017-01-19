В Україні знову з’явиться комісія з питань захисту суспільної моралі
Міністерство культури України планує створити спеціальну Експертну раду з питань захисту суспільної моралі. Їй доручать розробити критерії, за якими аналізуватимуть продукцію на наявність порнографії. Про це пише cultprostir.ua.
Нагадаємо, що з 2004 року в Україні діяла Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Але у 2015-му її ліквідували.
«Необхідно з’ясувати, чи готові спілки виконувати таку функцію та які їм потрібні для цього механізми», – зазначила Перша заступниця Міністра культури Світлана Фоменко.
Крім того, Світлана Фоменко наголосила, що Міністерство культури візьметься фінансувати діяльність творчих спілок. «Адже, вимагаючи контролю за суспільною мораллю, ми маємо і забезпечувати таку можливість, – говорить заступниця. – Проте, на жаль, з державного бюджету ми можемо фінансувати лише національні спілки, а цей контроль покладений на організації різних рівнів».
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