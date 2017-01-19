2017 01 19 11:36:07

В Україні знову з’явиться комісія з питань захисту суспільної моралі

Міністерство культури України планує створити спеціальну Експертну раду з питань захисту суспільної моралі. Їй доручать розробити критерії, за якими аналізуватимуть продукцію на наявність порнографії. Про це пише cultprostir.ua.

Нагадаємо, що з 2004 року в Україні діяла Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Але у 2015-му її ліквідували.

Також Мінкульт хоче покласти відповідальність слідкувати за дотриманням положень Закону України «Про захист суспільної моралі» на творчі спілки.

«Необхідно з’ясувати, чи готові спілки виконувати таку функцію та які їм потрібні для цього механізми», – зазначила Перша заступниця Міністра культури Світлана Фоменко.

Крім того, Світлана Фоменко наголосила, що Міністерство культури візьметься фінансувати діяльність творчих спілок. «Адже, вимагаючи контролю за суспільною мораллю, ми маємо і забезпечувати таку можливість, – говорить заступниця. – Проте, на жаль, з державного бюджету ми можемо фінансувати лише національні спілки, а цей контроль покладений на організації різних рівнів».