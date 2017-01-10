В Україні заборонили показ російського серіалу у якому знялася Ольга Фреймут
ДержКіно України відмовило у реєстрації та права показу на території України телесеріалу “Готель”, одну з ролей в якому зіграла українська ведуча Ольга Фреймут.
Як йдеться на офіційній сторінці Державного агентства України з питань кіно, відмова прийняли “на підставі статті 15-1 Закону України “Про кінематографію”, якою регламентовано, що заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені(демонстровані) після 1 січня 2014 року”.
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