В Україні вироблятимуть американські гвинтівки М-16
За словами заступника гендиректора Укроборонпрому, запуск цього проекту дасть можливість переходу української армії і промисловості на стандарти НАТО
В Україні будуть вироблять американську автоматичну гвинтівку М-16. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального директора з авіабудування та виробництва ГК Укроборонпром Володимир Коробов, передає ЛІГА.net.
“У нас є проект, в якому ми вже досить “глибоко” знаходимося – це виробництво гвинтівок М-16 на території України. Ми починаємо цей проект і ми його будемо реалізовувати. Сподіваюся, що скоро перейдемо до практичної реалізації. На сьогодні ми підписуємо всі необхідні для цього документи “, – сказав він, зазначивши, що запуск цього проекту в подальшому дасть можливість переходу української армії і промисловості на стандарти НАТО.
У свою чергу глава ГК Укроборонсервіс Сергій Микитюк додав, що гвинтівка М-16 знаходиться на озброєнні в 40 країнах світу.
17 листопада 2016 року випробували модифікований снаряд до РСЗВ Смерч, який після польоту на 60-кілометрову відстань вражає ціль радіусом 50 метрів.
19 грудня Укроборонпром випробував переносний ракетний комплекс Корсар.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+