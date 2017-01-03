2017 01 03 16:41:36

В Україні вироблятимуть американські гвинтівки М-16

За словами заступника гендиректора Укроборонпрому, запуск цього проекту дасть можливість переходу української армії і промисловості на стандарти НАТО

В Україні будуть вироблять американську автоматичну гвинтівку М-16. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального директора з авіабудування та виробництва ГК Укроборонпром Володимир Коробов, передає ЛІГА.net.

“У нас є проект, в якому ми вже досить “глибоко” знаходимося – це виробництво гвинтівок М-16 на території України. Ми починаємо цей проект і ми його будемо реалізовувати. Сподіваюся, що скоро перейдемо до практичної реалізації. На сьогодні ми підписуємо всі необхідні для цього документи “, – сказав він, зазначивши, що запуск цього проекту в подальшому дасть можливість переходу української армії і промисловості на стандарти НАТО.

У свою чергу глава ГК Укроборонсервіс Сергій Микитюк додав, що гвинтівка М-16 знаходиться на озброєнні в 40 країнах світу.

17 листопада 2016 року випробували модифікований снаряд до РСЗВ Смерч, який після польоту на 60-кілометрову відстань вражає ціль радіусом 50 метрів.

19 грудня Укроборонпром випробував переносний ракетний комплекс Корсар.