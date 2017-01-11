В Україні створили список сайтів, які крадуть дані банківських карт

У ньому зібрано 178 ресурсів, які виманювали у українців їх платіжні дані протягом року. Більшість з цих сайтів вже не працюють, проте кілька найсвіжіших все ще онлайн.

Список оновлюється щодня в режимі онлайн. Джерелом для цього стають результати моніторингу, який проводять фахівці ЕМА і представники служб безпеки банків, а також заяви користувачів, які постраждали від шахраїв. Заяву можна залишити на сайті і її перевірять експерти. Якщо підозри підтвердяться, він виявиться в чорному списку, а фахівці будуть домагатися його закриття.