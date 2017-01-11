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Суспільство, Україна



2017 01 11 16:01:11

В Україні створили список сайтів, які крадуть дані банківських карт

chislo-makhinaciy-s-bankovskimi-kartami-vyrosloУкраїнська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА склала “чорний список” сайтів, які під виглядом популярних платіжних сервісів виманюють у користувачів дані їх платіжних карт. Повний перелік опублікований на сайті асоціації.

У ньому зібрано 178 ресурсів, які виманювали у українців їх платіжні дані протягом року. Більшість з цих сайтів вже не працюють, проте кілька найсвіжіших все ще онлайн.

Список оновлюється щодня в режимі онлайн. Джерелом для цього стають результати моніторингу, який проводять фахівці ЕМА і представники служб безпеки банків, а також заяви користувачів, які постраждали від шахраїв. Заяву можна залишити на сайті і її перевірять експерти. Якщо підозри підтвердяться, він виявиться в чорному списку, а фахівці будуть домагатися його закриття.

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