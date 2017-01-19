В Україні створили портал медичних вакансій

В Україні з’явився портал, який містить вакансії у закладах охорони здоров’я по всій Україні. Ініціаторами цього проекту стали молоді українські медики. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Фейсбук.
“Такі ініціативи- ще один приклад того, наскільки зручними і ефективними є оцифровані і легкі у використанні електронні дані. Е-технології це завжди економія часу та зусиль, а також відкритість та підзвітність. Недарма у міністерстві працюють над створенням e-health, адже електронні бази даних дійсно можуть полегшувати і змінювати процеси, а разом з ними- і наше життя ” – зазначила Уляна Супрун.
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