2017 01 10 12:52:34

В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО

10 січня розпочалась реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року реєстрація триватиме до 31 січня. Про це повідомляють на сайті Освіта.UA.

Пробне ЗНО проводиться з метою ознайомлення випускників шкіл та абітурієнтів із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування, робочого місця тощо.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Вартість одного тестування з одного тестового предмета у 2017 році складає 129 грн.

Школярі можуть взяти участь у пробному ЗНО з української мови та літератури, а також в одному з тестів за вибором – історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов.

Пробне тестування з української мови та літератури відбудеться 1 квітня, тестування з інших предметів – 8 квітня 2017 року.

Реєстрація на пробне ЗНО здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти. Для реєстрації полтавцям необхідно звернутися до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти за адресою м.Харків, пл. Свободи, 6, тел. (057) 705-06-56.