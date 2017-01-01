2017 01 01 15:00:14

Із 1 січня починають діяти нові норми законів, які торкнуться цінової політики на низку товарів.

Так, згідно з поправками до Податкового кодексу, суттєво зростають акцизи на алкоголь і тютюнові вироби.

Таким чином, цигарки дорожчають з 1 січня. Акцизи на тютюнові вироби збільшують одразу на 40%.

За прогнозами експертів, це може підвищити ціну на пачку цигарок у середньому на 4-5 гривень.

Акцизний податок на алкогольні напої підвищується на 20%, на слабоалкогольні напої, пиво, сидр, перрі, кріплені та ігристі вина – на 12%, на коньяк – на 17%. Але діяти підвищення щодо підакцизного алкоголю почне з 1 березня.

Цим самим законом із 1 січня скасовується 2% збір на державне пенсійне страхування при купівлі готівкової валюти. На думку експертів, цей збір сприяв виведенню “в тінь” частини ринку валюти, коли деякі обмінники продавали валюту без чеків за меншою ціною.

Водночас, із початку 2017 року в Україні мають здешевшати ліки, на які уряд запровадив регулювання цінової надбавки.

У постанові уряду йдеться про цілий перелік ліків на кілька сотень найменувань. Зокрема, це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, астми, діабету.

Ціна на них залежатиме від східноєвропейських аналогів. Крім того, на ці ліки запроваджується поняття “референтної ціни”, яка залежатиме від вартості препаратів у 5 країнах Європи: Польщі, Словаччині, Угорщині, Латвії та Чехії.